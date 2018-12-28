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Дальнее зарубежье 28.12.2018 22:55

Президент Молдавии не видит решения приднестровской проблемы без проведения взвешенной внешней политики

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что взвешенная внешняя политика республики будет способствовать решению приднестровской проблемы.

"На этой неделе у нас была встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. Хорошая была встреча, мы обсудили весь комплекс проблем. Это была наша пятая встреча за два года. Мы констатировали, что движение вперед есть. Решены шесть из восьми вопросов, которые мы определили два года назад в качестве приоритетных. Подвижки есть и по остальным двум проблемам. Будем двигаться дальше", - сказал И.Додон в пятницу вечером на телеканале "РТР-Молдова".

По его мнению, "обязательным условием для решения приднестровской проблемы является соблюдение нейтралитета и проведение взвешенной внешней политики".

"Без этого решить проблему не удастся. Нам нужна такая взвешенная политика. Мы должны дружить и с Западом, и с Востоком, а не воевать с кем-то против кого-то. Молдавия - маленькая страна, она должна проводить разумную политику, не допустить, чтобы ее использовали как пешку в чужих геополитических играх", - подчеркнул президент.

Он отметил, что "такая позиция находит понимание и поддержку".

"Я обсуждал этот вопрос с президентом (России) Владимиром Путиным, с (президентом Франции) Эмманюэлем Макроном, с (канцлером Германии) Ангелой Меркель. Мои советники разъясняли нашу позицию в Вашингтоне, Брюсселе, Вене. Такая позиция пользуется поддержкой. Мы должны продвигать такую позицию - "и, и", а не "или - или". То есть - и Восток, и Запад", - сказал И.Додон.

По его словам, такая тактика является частью подготовки к будущему решению приднестровской проблемы. Президент согласился с тем, что говорить о политическом урегулировании приднестровского конфликта пока рано.

"Для этого необходима общая позиция Кишинева, чтобы было понятно, что предлагаем и куда идем. Пока такой позиции нет, существуют разногласия между президентом с одной стороны, парламентом и правительством - с другой. Надеюсь, что после парламентских выборов 24 февраля такой консенсус в Молдавии появится. И мы приблизимся к политическому урегулированию. Другого выхода нет, мы обречены быть вместе", - подчеркнул И.Додон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, ПРЕЗИДЕНТ, МНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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