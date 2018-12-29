Назарбаев рассказал, что недавно начал рисовать маслом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что начал рисовать и нарисовал уже 20 картин.
"Я недавно начал рисовать маслом. Для выставления (картин на выставке - ИФ-К), говорят, надо 25, у меня пока 20 набралось", - сказал Н.Назарбаев в интервью казахстанским СМИ, показанном в эфире госканалов в пятницу.
По мнению президента Казахстана, человеку надо постоянно "заставлять мозг шевелиться", изучать иностранные языки, читать научную литературу или начинать рисовать.
Н.Назарбаев также поведал о любви к музыке, сказал, что играет на гармонике и добре, пробовал играть на гитаре.
"Моя семья очень певучая вся. Моя мама такая была. Мне хотелось на гармонике научиться. Мои родители в селе не могли купить мне гармошку. Я договорился с соседом, который собирался строить саманный дом. Все лето лил кирпичи и заработал 30 рублей, и за 28 рублей купил себе гармошку и пиликал все время на ней как мог. Возле моего дома собиралась молодежь и танцевала, пока однажды отец не забрал гармошку. Говорит, спать не даешь", - вспомнил Н.Назарбаев.
Казахстанский лидер сказал, что считает себя романтиком.
"Я мечтал о строительстве государства Казахстан, о благополучии нашего народа, о спокойствии нашего народа. В этом плане можно назвать меня романтиком", - сказал он.
По его словам, "тот политик, который задумал, предложил программу, начал ее делать и увидел осуществление, вот тот счастливый политик".
"Я могу себя отнести именно к такому политику", - сказал Н.Назарбаев.
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