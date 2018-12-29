Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Дек 1 Янв

СНГ 29.12.2018 09:00

Назарбаев рассказал, что недавно начал рисовать маслом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что начал рисовать и нарисовал уже 20 картин.

"Я недавно начал рисовать маслом. Для выставления (картин на выставке - ИФ-К), говорят, надо 25, у меня пока 20 набралось", - сказал Н.Назарбаев в интервью казахстанским СМИ, показанном в эфире госканалов в пятницу.

По мнению президента Казахстана, человеку надо постоянно "заставлять мозг шевелиться", изучать иностранные языки, читать научную литературу или начинать рисовать.

Н.Назарбаев также поведал о любви к музыке, сказал, что играет на гармонике и добре, пробовал играть на гитаре.

"Моя семья очень певучая вся. Моя мама такая была. Мне хотелось на гармонике научиться. Мои родители в селе не могли купить мне гармошку. Я договорился с соседом, который собирался строить саманный дом. Все лето лил кирпичи и заработал 30 рублей, и за 28 рублей купил себе гармошку и пиликал все время на ней как мог. Возле моего дома собиралась молодежь и танцевала, пока однажды отец не забрал гармошку. Говорит, спать не даешь", - вспомнил Н.Назарбаев.

Казахстанский лидер сказал, что считает себя романтиком.

"Я мечтал о строительстве государства Казахстан, о благополучии нашего народа, о спокойствии нашего народа. В этом плане можно назвать меня романтиком", - сказал он.

По его словам, "тот политик, который задумал, предложил программу, начал ее делать и увидел осуществление, вот тот счастливый политик".

"Я могу себя отнести именно к такому политику", - сказал Н.Назарбаев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ИССКУСТВО


Похожие новости


Назарбаев предлагает провести саммит США-РФ-КНР-ЕС по проблемам безопасности Назарбаева устраивает деятельность парламента Казахстана, досрочных выборов не будет Назарбаев заявил об отсутствии оснований для досрочных президентских выборов в Казахстане Назарбаев в вечернем интервью ответит на вопрос о досрочных президентских выборах в Казахстане Назарбаев ставит вопрос о создании азиатской организации коллективной безопасности Мировые державы могут вернуться к гонке вооружений - Назарбаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]