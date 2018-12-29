Лондон и Москва выдали визы некоторому количеству будущих сотрудников дипмиссий двух стран - посольство РФ в Великобритании

В посольстве РФ в Великобритании сообщают о выдаче британской стороной впервые с марта этого года виз нескольким будущим сотрудникам российской дипмиссии.
Между тем, ранее в пятницу британский МИД отрицал достижение каких-либо договоренностей с Россией о восстановлении численности персонала посольств, сокращенной по инициативе Лондона после инцидента с отравлением в городе Солсбери.
"Мы видели опровержение британской стороны. Приведем факты. В декабре впервые с марта месяца Россия и Великобритания на взаимной основе выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипломатических миссий двух стран. Таким образом, произойдет частичное восполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских и затем 23 британских дипломатов", - говорится в ответе пресс-секретаря посольства РФ в Соединенном Королевстве на вопрос СМИ, размещенном на сайте дипмиссии.
Ранее в пятницу посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что Москва и Лондон достигли принципиальной договоренности о постепенном восстановлении составов дипмиссий в двух столицах с января будущего года.
"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне", - сказал он.
А.Яковенко подчеркнул: "Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена".
"Рассматриваем возобновление выдачи виз дипломатам как шаг в правильном направлении. Но говорить о восстановлении штатной численности в полном объеме еще рано, на что и указал посол. К сожалению, британская сторона продолжает проецировать имеющиеся политические разногласия на условия функционирования посольства России в Лондоне и Генконсульства в Эдинбурге, что с учетом принципа взаимности отражается и на британских учреждениях в нашей стране. Диалог по этим вопросам будет продолжен", - сказал пресс-секретарь российской дипмиссии в Лондоне.
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