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СНГ 29.12.2018 09:29

Лондон и Москва выдали визы некоторому количеству будущих сотрудников дипмиссий двух стран - посольство РФ в Великобритании

В посольстве РФ в Великобритании сообщают о выдаче британской стороной впервые с марта этого года виз нескольким будущим сотрудникам российской дипмиссии.

Между тем, ранее в пятницу британский МИД отрицал достижение каких-либо договоренностей с Россией о восстановлении численности персонала посольств, сокращенной по инициативе Лондона после инцидента с отравлением в городе Солсбери.

"Мы видели опровержение британской стороны. Приведем факты. В декабре впервые с марта месяца Россия и Великобритания на взаимной основе выдали некоторое количество виз будущим сотрудникам дипломатических миссий двух стран. Таким образом, произойдет частичное восполнение численного состава после ущерба, нанесенного в результате инициированного Лондоном выдворения 23 российских и затем 23 британских дипломатов", - говорится в ответе пресс-секретаря посольства РФ в Соединенном Королевстве на вопрос СМИ, размещенном на сайте дипмиссии.

Ранее в пятницу посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), что Москва и Лондон достигли принципиальной договоренности о постепенном восстановлении составов дипмиссий в двух столицах с января будущего года.

"У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне", - сказал он.

А.Яковенко подчеркнул: "Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере, половина посольства будет восстановлена".

"Рассматриваем возобновление выдачи виз дипломатам как шаг в правильном направлении. Но говорить о восстановлении штатной численности в полном объеме еще рано, на что и указал посол. К сожалению, британская сторона продолжает проецировать имеющиеся политические разногласия на условия функционирования посольства России в Лондоне и Генконсульства в Эдинбурге, что с учетом принципа взаимности отражается и на британских учреждениях в нашей стране. Диалог по этим вопросам будет продолжен", - сказал пресс-секретарь российской дипмиссии в Лондоне.

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Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]