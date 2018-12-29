Путин и Меркель обсудили Сирию и планы США по выводу оттуда своих войск - Кремль

Пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Обстоятельно рассмотрена тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений четырехстороннего (Россия - Турция - Германия - Франция) саммита, прошедшего 27 октября с.г. в Стамбуле", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, В.Путин "подчеркнул, что проведенная странами-гарантами Астанинского процесса работа по формированию списка членов Конституционного Комитета создает условия для достижения долгосрочного и надежного урегулирования в Сирии".
"Обсужден также вопрос, касающийся планов США вывести свои войска из Сирии", - сообщили в Кремле.
Кроме того, как говорится в сообщении пресс-службы, "продолжен обмен мнениями по ситуации, сложившейся в результате украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября сего года".
Сообщается, что В.Путин и А.Меркель поздравили друг друга с наступающим Новым годом и условились "о продолжении контактов".
Предыдущий разговор В.Путина и А.Меркель состоялся 10 декабря.
Тогда стороны, как сообщили в Кремле, обсуждали Сирию и Украину, а также планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В Берлине отметили по итогам беседы 10 декабря, что в центре переговоров была ситуация в Керченском проливе и что "канцлер подчеркнула, что необходимо принять меры для беспрепятственного прохода кораблей".
12 декабря А.Меркель рассказала, что в ходе разговора 10 декабря российский президент сообщил ей о ходе переговоров с сирийским правительством по вопросу формирования Конституционного комитета по Сирии. "Есть прогресс. Мы пока не у цели, но дела идут. И я с радостью услышала, что есть определенная вероятность, хотя я не хочу показаться слишком уверенной - к концу этого года формирование такой структуры может быть возможно. Это было бы большим прогрессом", - сказала А.Меркель.
По ее словам, речь идет о том, чтобы "было сформировано конституционное собрание". "Частично из сил, критично настроенных по отношению к режиму, частично из представителей собственно режима Асада и на треть из экспертов", - отметила канцлер ФРГ. По ее словам, формирование третьей, экспертной части возможного собрания "идет тяжело".
27 октября участники саммита по Сирии в Турции - лидеры России, Германии, Турции и Франции - призвали к безотлагательному формированию и созыву Конституционного комитета, который проложил бы путь к свободным и честным выборам в Сирии и под наблюдением ООН.
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