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СНГ 29.12.2018 09:57

Путин и Меркель обсудили Сирию и планы США по выводу оттуда своих войск - Кремль

Пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Обстоятельно рассмотрена тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений четырехстороннего (Россия - Турция - Германия - Франция) саммита, прошедшего 27 октября с.г. в Стамбуле", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, В.Путин "подчеркнул, что проведенная странами-гарантами Астанинского процесса работа по формированию списка членов Конституционного Комитета создает условия для достижения долгосрочного и надежного урегулирования в Сирии".

"Обсужден также вопрос, касающийся планов США вывести свои войска из Сирии", - сообщили в Кремле.

Кроме того, как говорится в сообщении пресс-службы, "продолжен обмен мнениями по ситуации, сложившейся в результате украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября сего года".

Сообщается, что В.Путин и А.Меркель поздравили друг друга с наступающим Новым годом и условились "о продолжении контактов".

Предыдущий разговор В.Путина и А.Меркель состоялся 10 декабря.

Тогда стороны, как сообщили в Кремле, обсуждали Сирию и Украину, а также планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В Берлине отметили по итогам беседы 10 декабря, что в центре переговоров была ситуация в Керченском проливе и что "канцлер подчеркнула, что необходимо принять меры для беспрепятственного прохода кораблей".

12 декабря А.Меркель рассказала, что в ходе разговора 10 декабря российский президент сообщил ей о ходе переговоров с сирийским правительством по вопросу формирования Конституционного комитета по Сирии. "Есть прогресс. Мы пока не у цели, но дела идут. И я с радостью услышала, что есть определенная вероятность, хотя я не хочу показаться слишком уверенной - к концу этого года формирование такой структуры может быть возможно. Это было бы большим прогрессом", - сказала А.Меркель.

По ее словам, речь идет о том, чтобы "было сформировано конституционное собрание". "Частично из сил, критично настроенных по отношению к режиму, частично из представителей собственно режима Асада и на треть из экспертов", - отметила канцлер ФРГ. По ее словам, формирование третьей, экспертной части возможного собрания "идет тяжело".

27 октября участники саммита по Сирии в Турции - лидеры России, Германии, Турции и Франции - призвали к безотлагательному формированию и созыву Конституционного комитета, который проложил бы путь к свободным и честным выборам в Сирии и под наблюдением ООН.

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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