Партии социалистов Молдавии нужно получить парламентское большинство по итогам выборов - Додон

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что пропрезидентская Партия социалистов (ПСРМ) должна добиться победы на парламентских выборах, которые пройдут в феврале, потому что, по его мнению, создавать коалицию не с кем.

"Мы ни в коем случае не можем создавать коалицию ни с Демократической партией (которая сейчас является правящей - ИФ), ни с правыми партиями. У нас разная повестка дня и разные приоритеты. А на левом фланге создавать коалицию не с кем. Мы к коммунистам хорошо относились, я к Владимиру Воронину обращался с уважением, а в ответ - он "дубинкой" по голове. О какой коалиции может идти речь? Партия коммунистов - это уже история молдавской политики, она уже в прошлом. Про "Нашу партию" и говорить не о чем, они с нами воюют", - сказал И.Додон в пятницу вечером на телеканале "РТР-Молдова".

По его словам, если социалисты не получат большинство на выборах, они будут настаивать на досрочных выборах.

"Возможны повторные выборы, если будут установлены нарушения. Или досрочные выборы в том случае, если не удастся сформировать правительство. Хотя, не исключено, что правых заставят создать коалицию с Демпартией - вызовут в одно из посольств и скажут, как действовать. Такое уже было", - сказал И.Додон.

Он выразил надежду, что ПСРМ получит парламентское большинство или сможет создать правительство при поддержке независимых депутатов, избранных по одномандатным округам. По мнению президента, в противном случае может возникнуть новый политический кризис.

И.Додон заявил, что будет поддерживать Партию социалистов "всеми силами, так как это - пропрезидентская партия, которая разделяет те же ценности, что и президент".

"Я пока не могу сказать, буду ли баллотироваться в парламент во главе списка партии, чтобы поддержать ПСРМ. В любом случае, я буду всячески помогать социалистам одержать победу на выборах", - заявил он.

Выборы в парламент Молдавии назначены на 24 февраля 2019 года. На этой неделе начался прием документов для регистрации партий и кандидатов. Выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе - 51 депутат будет избран по одномандатным округам, а 50 - по партийным спискам.