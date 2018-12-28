В результате подрыва автобуса близ пирамид Гизы погибли два туриста из Вьетнама, еще 10 ранены

В результате подрыва в Египте туристического автобуса, по уточненным данным, погибли двое граждан Вьетнама, еще 12 человек пострадали.
"Согласно уточнённым данным МВД Египта, находившиеся в автобусе туристы - граждане Вьетнама. Двое из них погибли, 10 получили ранения. Пострадали также два гражданина Египта - водитель и представитель турфирмы", - сообщило посольство РФ в Египте в своем микроблоге в Twitter.
Как сообщалось, туристический автобус взлетел на воздух в результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги. Это произошло близ Каира в городе Эль-Гиза, в районе которого находятся всемирно известные египетские пирамиды.
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