Запрет на занятие должностей Илюмжиновым в ФИДЕ снят

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) заявляет о заключении мирового соглашения с экс-главой организации Кирсаном Илюмжиновым.

"27 ноября стороны достигли мирного урегулирования спора. Проект соглашения был одобрен комиссией по этике и президентским советом ФИДЕ", - говорится в сообщении федерации.

В заявлении указывается, что соглашение было одобрено Спортивным арбитражным судом (КАС). Уточняется, что КАС ратифицировал его 21 декабря, с этой даты с К.Илюмжинова снят запрет занимать должности в ФИДЕ, перечисленные в третьей главе устава организации.

12 июля действующий президент ФИДЕ К.Илюмжинов на 18 месяцев был отстранен от работы в федерации, из-за того, что попал под санкции со стороны министерства финансов США.

"Комиссия по этике единогласно решила, что г-н Илюмжинов виновен в нарушении кодекса этики ФИДЕ", - говорилось в сообщении организации.

К.Илюмжинов, в частности, был отстранен на шесть месяцев, до 12 января 2019 года, а также на 12 месяцев условно с испытательным сроком два года. Апелляцию в КАС К.Илюмжинов подал 2 августа.

ФИДЕ сообщает, что у К.Илюмжинова нет никаких претензий к федерации.

К.Илюмжинов возглавлял организацию с 1995 года. В начале октября 2018 года на эту должность был избран Аркадий Дворкович.