Нефть подорожала в пятницу, но завершила неделю в минусе, Brent у $52,2 за баррель

Цены на нефть выросли в пятницу на данных о снижении коммерческих запасов топлива в США, однако неделю завершили в минусе, в основном из-за сохраняющихся опасений перепроизводства в следующем году.

Февральский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам сессии 28 декабря подорожал на 4 цента (менее 0,1%) - до $52,20 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в феврале на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос в цене на $0,72 (1,6%) - до $45,33 за баррель.

За неделю стоимость WTI уменьшилась на 0,6%, Brent - на 3%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 декабря, снизились на 46 тыс. баррелей - это минимальное изменение с июня 2013 года - до 441,411 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали уменьшение на 3,4 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 3 млн баррелей, максимальными темпами с июня, дистиллятов - на 2 тыс. баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, запасы увеличились на 799 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.

Добыча нефти в США за неделю повысилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 11,7 млн б/с. Экспорт нефти из страны вырос на 644 тыс. б/с, до 2,969 млн б/с, импорт нефти повысился на 233 тыс. б/с, до 7,656 млн б/с.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 единицы - до 885 установок.