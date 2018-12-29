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Дальнее зарубежье 29.12.2018 11:24

Число жертв подрыва туристического автобуса в Египте увеличилось до четырех

По меньшей мере четыре человека погибли, 11 получили ранения в результате подрыва в Египте туристического автобуса.

"Как минимум три вьетнамских туриста и египетский гид были убиты в пятницу, когда бомба, расположенная на обочине дороги, взорвала туристический автобус в Египте", - цитирует египетская газета "Аль-Ахрам" генерального прокурора страны Набиль Садека.

Согласно его данным, еще 11 человек получили ранения. Ранее власти Египта заявляли, что среди раненых - 10 вьетнамских туристов и водитель автобуса.

Н.Садек распорядился о срочном расследовании взрыва и завершении отчетов о вскрытии жертв теракта.

Он также приказал провести судебно-медицинскую экспертизу материалов, использованных для изготовления самодельного взрывного устройства. Кроме того, следователи должны изучить кадры с камер видеонаблюдения, расположенных в районе взрыва.

Как сообщалось, туристический автобус взлетел на воздух в результате взрыва бомбы, установленной на обочине дороги. Это произошло близ Каира в городе Эль-Гиза, в районе которого находятся всемирно известные египетские пирамиды.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

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Тэги: ЕГИПЕТ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]