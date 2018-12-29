Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.12.2018 19:30

Гражданка Канады отпущена на свободу в Китае и вернулась домой

Гражданка Канады Сара Макайвер, задержанная в этом месяце в Китае, вернулась домой, сообщает "Глобал Ньюс".

"Министерство иностранных дел (Канады) может подтвердить, что гражданка Канады, которая была задержана в Китае в этом месяце, отпущена на свободу и вернулась в Канаду. В соответствии с положениями закона о конфиденциальности никакая дополнительная информация не может быть раскрыта", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве также подтвердили, что С.Макайвер была задержана из-за проблем с разрешением на работу.

Ранее сообщалось, что С.Макайвер получила административное наказание за незаконное трудоустройство.

Ее арест последовал за арестом в Китае двух других граждан Канады - экс-дипломата Майкла Коврига и предпринимателя Майкла Спавора по обвинению в нанесении ущерба национальной безопасности Китая.

Незадолго до задержания канадцев в Китае в Ванкувере была взята под стражу финансовый директор китайской Huawei Мэн Ваньчжоу, которую США обвиняют в нарушении режима санкций в отношении Ирана, под залог в $7,5 млн.

После канадский суд освободил ее под залог.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, КИТАЙ, ГРАЖДАНКА, ОСВОБОЖДЕНИЕ


Похожие новости


Китай потребовал от Канады освободить топ-менеджера Huawei Lenovo может предложить купить BlackBerry - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]