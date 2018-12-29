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Дальнее зарубежье 29.12.2018 11:51

До шести человек выросло число жертв штормовой погоды в США

До шести человек увеличилось число погибших в США из-за штормовой погоды, который привела к возникновению снежных бурь на Среднем Западе и проливных дождей на юге страны, передает американский телеканал CNN.

Ранее сообщалось о гибели одного человека.

Отмечается, что метеорологи предупредили о риске паводков для более чем 50 млн человек, находящихся в районах от штата Луизиана до штата Нью-Джерси.

По данным CNN, в ближайшее время сильные дождь и ветер затруднят воздушное и автомобильное сообщение на востоке США. Ожидаются задержки рейсов в аэропортах таких городов как Нью-Йорк, Филадельфия и Атланта.

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Тэги: США, НЕПОГОДА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]