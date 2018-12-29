Лукашенко вылетел в Москву на переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился на переговоры с президентом Владимиром Путиным в Москву.
Самолет главы белорусского государства вылетел из Национального аэропорта "Минск", сообщает госагентство БелТА.
Президенты Белоруссии и России проведут встречу в субботу в российской столице.
"В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря", - говорилось в сообщении пресс-службы главы государства.
Основными темами встречи А.Лукашенко и В.Путина в минувший вторник в Москве стали ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок.
По итогам встречи пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт заявила, что президенты Белоруссии и России сблизили позиции по всем вопросам и договорились до Нового года провести еще одну встречу "для принятия решений, которые не терпят отлагательств".
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча В.Путина и А.Лукашенко необходима до Нового года, поскольку "некоторые новые экономические нюансы появляются после Нового года". "Белорусская сторона, к примеру, считает, что необходима компенсация в связи с налоговым маневром. Российская сторона не во всем согласна", - добавил Д.Песков.
"Разногласия сохраняются, и разговор будет продолжаться. Это обычные неизбежные проблемы. Такое бывает", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
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