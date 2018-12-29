Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Дек 1 Янв

Регион 29.12.2018 12:23

В Турции начали расследование в отношении известного телеведущего Портакала

Прокуратура Турции начала расследование в отношении телеведущего Fox Haber Channel TV Фатиха Портакала, менее чем через две недели после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал журналиста, сообщает газета Milliyet Daily.

Как отметили в прокуратуре, расследование в отношении Ф.Портакала начали за "открытое подстрекательство других к совершению преступления".

Дело было возбуждено после того, как телеведущий в своем Twitter задался вопросом, могут ли турки протестовать как участники французского движения "желтые жилеты".

"Давайте устроим мирный протест, протест против ... повышения платы за природный газ. Давай, давай сделаем это. Сможем ли мы это сделать?" - спросил журналист, у которого в подписчиках более шести млн человек.

Данное сообщение было размещено журналистом в Twitter во время новостного сюжета о французском движении "Желтый жилет", которое началось как демонстрация против повышения цен на топливо в ноябре, но с тех пор переросло в более широкую антиправительственную оппозицию.

Турецкие чиновники истолковали комментарии Ф.Портакала как призыв к протестам, поскольку страна страдает от высокого уровня инфляции.

Президент Турции неоднократно критиковал журналиста за его высказывания. В середине декабря Т.Эрдоган заявил: "Он призывает людей выйти на улицу. Знай свое место! Если вы не знаете свое место, люди преподадут вам урок".

Ранее сообщалось, что Высший совет по телевидению и радиовещанию Турции (RTUK) принял решение оштрафовать оппозиционные телеканалы Fox TV и Halk TV на сумму около $200 тыс. и $15 тыс. соответственно, обвинив их в призывах к уличным протестам и разжигании ненависти в ходе программ.

Помимо штрафа, RTUK запретил выпуск в течение трех ближайших дней новостные программы Fox TV, а также пяти ближайших выпусков ток-шоу на Halk TV, где прозвучали данные высказывания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЖУРНАЛИСТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Саудовский кронпринц лично требовал "заставить молчать" журналиста Хашкаджи - газета Турция может попросить участия ООН в расследовании убийства Хашкаджи Турция передала пяти странам аудиозаписи убийства Хашкаджи - Эрдоган Приказ об убийстве Хашкаджи исходил от верхушки саудовского руководства - Эрдоган Журналиста Хашкаджи задушили сразу после того, как он зашел в консульство Саудовской Аравии - прокуратура Турции Власти Турции запросили у Эр-Рияда информацию о предполагаемых убийцах Хашкаджи

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]