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Дальнее зарубежье 29.12.2018 14:28

США решительно осуждают подрыв автобуса в Египте - госдеп

США осуждают теракт, совершенный в Египте, и выражают соболезнования семьям погибших, сообщает госдеп США.

"Соединенные Штаты решительно осуждают совершенное нападение на туристический автобус в Гизе. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении зампредставителя ведомства Роберта Палладино.

Отмечается, что на данный момент США неизвестно о жертвах среди американских граждан.

"Мы поддерживаем всех египтян в борьбе с терроризмом и поддерживаем египетское правительство в привлечении виновных в этом нападении к ответственности", - следует из сообщения.

Инцидент произошел в городе Эль-Гиза близ столицы, в районе которого находятся всемирно известные египетские пирамиды. В результате подрыва автобуса два человека погибли, более десятка получили ранения.

По некоторым данным, автобус перевозил туристов восточноазиатских стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЕГИПЕТ, ТЕРАКТ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]