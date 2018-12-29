Вывод американских войск из Сирии займет несколько месяцев - ТВ

Для полного вывода американских войск из Сирии может понадобиться несколько месяцев, сообщил телеканал ABC News, ссылаясь на источник из числа официальных лиц.
Он отметил, что сразу после объявления о выводе войск, сделанном президентом США Дональдом Трампом, было заявлено, что войска могут быть выведены в течение 30 дней.
"Однако источники из числа официальных лиц сообщили АВС News на текущей неделе, что по мере разработки планов вывода стало ясно, что темпы вывода могут быть медленнее, вывод продлится в течение нескольких месяцев. Однако окончательное решение пока не принято",- говорится в сообщении телеканала.
Накануне Пентагон распространил в своем твиттере сообщение, что вывод американских войск из Сирии осуществляется в целях поддержки операции международной коалиции против террористической группировки "Исламское государство".
"Следующей фазой поддержки действий коалиции в Сирии является целенаправленный, продуманный, пользующийся общей поддержкой и контролируемый вывод сил при одновременном принятии всех возможных мер по обеспечению безопасности и защиты наших войск", - говорится в сообщении.
Пентагон, однако, не привел пояснений, как вывод воск будет способствовать действиям коалиции.
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