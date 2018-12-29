Вертолет ВВС Израиля обстрелял военный пост движения ХАМАС в секторе Газа - армия

Вертолет израильских ВВС нанес удар по посту движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный пуск по территории Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии.
В сообщении говорится, что Силы обороны Израиля зафиксировали ракетный пуск из сектора Газа, ставший первым за более чем месячный период.
"Недавно было установлено, что пуск был осуществлен из сектора Газа по Израилю. В ответ ударный вертолет Сил обороны Израиля обстрелял пост ХАМАС на юге сектора", - говорится в сообщении армии в твиттере.
Ранее сообщалось, что из сектора Газа в пятницу вечером был произведен пуск ракеты по израильской территории.
Целью был региональный совет в Южном округе Израиля, в результате никто не пострадал.
Ранее министерство здравоохранения Палестины информировало о гибели палестинца, принимавшего участие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, которого застрелил снайпер, отмечает издание.
Интенсивный ракетный обстрел Израиля был прекращен движением ХАМАС из сектора Газа 13 ноября по договоренности, достигнутой при посредничестве Египта.
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