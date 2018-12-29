Первая за шесть недель ракета была пущена по территории Израиля из сектора Газа - СМИ

Из сектора Газа в пятницу вечером был произведен пуск ракеты по израильской территории, сообщила газета "Джерузалем пост" со ссылкой на армейские источники.

Это первая ракета, которая была пущена из сектора за последние шесть недель, говорится в сообщении.

Целью был региональный совет в Южном округе Израиля, в результате никто не пострадал.

Ранее министерство здравоохранения Палестины информировало о гибели палестинца, принимавшего участие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, которого застрелил снайпер, отмечает издание.

Интенсивный ракетный обстрел Израиля был прекращен движением ХАМАС из сектора Газа 13 ноября по договоренности, достигнутой при посредничестве Египта.