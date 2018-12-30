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Это интересно 30.12.2018 16:59

Лунная пыль может быть опасна для человека - ученый

Пыль на поверхности Луны нуждается в дополнительных исследованиях, так как несет угрозу при попадании в легкие человека, заявил журналистам заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев.

"На самом деле лунного грунта доставили на Землю крохи. Вопросы вызывает даже не грунт, а лунная пыль. Она имеет структуру "ежика", который если попадает в легкие, не будет выводиться. Это очень опасно. Лунную пыль надо исследовать с точки зрения безопасности", - сказал В.Сычев.

Он отметил, что в ходе реализации лунной программы российские ученые заинтересованы в получении образцов лунной пыли больше, чем грунта.

"Когда будет аппарат "Луна-Грунт", в нашей заявке мы указали необходимость доставки не просто грунта, а пыли, чтобы исследовать ее структуру, химический состав. И вообще понять, насколько она может быть опасна", - сказал В.Сычев.

Касаясь перспектив использования лунного грунта в качестве почвы для выращивания земных растений при освоении Луны в будущем, он заявил, что это зависит от инертности лунной пыли, так как грунт Луны скалистый.

"В космосе сейчас мы используем в качестве грунта фактически глину. А в качестве удобрений используем пролонгированные таблетки. Такую же технологию можно применить и для лунных условий", - сказал ученый.

В свою очередь, заместитель главы ИМБП по науке, космонавт Олег Котов заявил, что применение лунного грунта для выращивания растений - преждевременный вопрос.

"Поскольку на первых этапах освоения Луны, достаточно кратковременных пребывания, вопросы о построении биорегенеративных систем с использованием местного грунта не стоит. Надо сначала научиться жить там", - сказал О.Котов.

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Тэги: РОССИЯ, ЛУНА, ПЫЛЬ, ОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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