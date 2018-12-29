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СНГ 29.12.2018 12:57

Последний из оказавшихся под снежным завалом в Хабаровском крае работников золотодобывающей компании найден живым

Поисковикам удалось обнаружить живым последнего из десяти человек, оказавшихся под снежными завалами на территории открытой штольни золотодобывающего предприятия в Николаевском районе Хабаровского края, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник АО "Многовершинное".

"Человек найден, сейчас его откапывают. Он жив", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в субботу рано утром в районе поселка Многовершинный Николаевского района на севере Хабаровского края на участке открытой штольни золотодобывающего предприятия АО "Многовершинное" произошел сход снежных масс. Под завалом оказался один из работников компании. Ему на помощь выдвинулась группа сотрудников предприятия, которые также оказались под второй сошедшей лавиной. В ходе поисково-спасательной операции были найдены живыми восемь человек, но один впоследствии скончался. Тело еще одного было найдено под снегом. Кроме того, еще одного человека, находившегося в бытовом помещении, вызволили из снежного плена.

В Николаевском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).

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Тэги: РОССИЯ, ХАБАРОВСК, ЛАВИНА, БЛОКИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]