АвтоВАЗ в 2018г увеличил продажи в РФ на 16%, до 360 тыс. автомобилей - предварительные данные

ПАО "АвтоВАЗ", согласно предварительным данным, реализовало в России в 2018 году около 360 тыс. автомобилей Lada, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель компании Сергей Ильинский.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года "АвтоВАЗ" нарастил продажи автомобилей Lada в РФ на 17% по сравнению с 2016 годом, до 311,6 тыс. автомобилей. Таким образом, в 2018 году компания увеличила продажи автомобилей в РФ примерно на 16%.

Ранее сообщалось, что прогноз производителя на этот год предполагал рост продаж на 12%, до 350 тыс. штук.