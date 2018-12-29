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Транспорт и связь 29.12.2018 16:25

АвтоВАЗ в 2018г увеличил продажи в РФ на 16%, до 360 тыс. автомобилей - предварительные данные

ПАО "АвтоВАЗ", согласно предварительным данным, реализовало в России в 2018 году около 360 тыс. автомобилей Lada, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель компании Сергей Ильинский.

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года "АвтоВАЗ" нарастил продажи автомобилей Lada в РФ на 17% по сравнению с 2016 годом, до 311,6 тыс. автомобилей. Таким образом, в 2018 году компания увеличила продажи автомобилей в РФ примерно на 16%.

Ранее сообщалось, что прогноз производителя на этот год предполагал рост продаж на 12%, до 350 тыс. штук.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АВТОВАЗ, ГОД, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]