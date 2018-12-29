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Дальнее зарубежье 29.12.2018 16:48

На встрече Болсонару и Нетаньяху речь о переносе бразильского посольства в Иерусалим не шла - СМИ

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи говорили об укреплении отношений между странами, однако вопрос о переносе бразильского посольства из Тель-Авива в Иерусалим не поднимался, передают западные СМИ.

"Израиль - это земля обетованная, а Бразилия - это земля надежды", - приводят западные СМИ слова Б.Нетаньяху, сказанные им после встречи с Ж.Болсонару.

Израильский премьер добавил, что его страна готова оказать поддержку Бразилии в развитии экономики, безопасности, сельского хозяйства и водных ресурсов.

Б.Нетаньяху - это первый израильский премьер-министр, который отправился в Бразилию с официальным визитом, отмечают СМИ.

В свою очередь, Ж.Болсонару, который заступает на должность 1 января, пообещал до марта 2019 года посетить Израиль.

"С января мы приступаем к сложному (этапу - ИФ) руководства, но у Бразилии есть потенциал. Для того, чтобы преодолеть трудности, нам нужны хорошие союзники, хорошие друзья, хорошие братья, такие, как Биньямин Нетаньяху", - сказал Ж.Болсонару.

Ранее Ж.Болсонару заявлял о намерении перенести посольство Бразилии в Иерусалим.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ИЗРАИЛЬ, ЛИДЕРЫ, ПОСОЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]