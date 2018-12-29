Генсек ООН призвал власти Судана расследовать гибель людей на протестных акциях

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к властям Судана с призывом провести расследование гибели людей во время антиправительственных акций протеста, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на заявление представителя ООН.
Согласно заявлению, А.Гутерриш "взывает к спокойствию и сдержанности и призывает власти провести полное расследование случаев со смертельным исходом и насилия".
В то же время генсек ООН указал на важность соблюдения в Судане права на свободу слова и на мирные собрания.
СМИ напоминают, что с 19 декабря в ходе протестов в Судане погибли не менее 19 человек. Демонстрации начались после того, как власти, имеющие дело с серьезными экономическими трудностями, объявили о троекратном повышении цен на хлеб.
Накануне, после пятничной молитвы, демонстранты вновь вышли протестовать, и полиция применила против них слезоточивый газ. Сами участники акций жгли шины и мусор.
Оппозиционные группы призывают к новым протестам.
Судан пытается справиться с последствиями отделения в 2011 года Южного Судана: в результате этого Судан потерял три четверти объема добычи нефти, поскольку основные нефтяные месторождения оказались на территории Южного Судана.
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