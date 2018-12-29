Угроза цунами возникла после землетрясения в районе Филиппин

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил об возможности образования опасной приливной волны для ряда прибрежных стран региона, исключив угрозу для Гавайев.

Цунами может образоваться в результате землетрясения магнитудой 7,2, которое по данным Геологической службы США, произошло в ночь на субботу к югу-востоку от Филиппин.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 50 км в 95 км от расположенного на острове Минданао города Пунтагитан.

Пока сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, землетрясение, зафиксированное в 06:39 мск в субботу, имело магнитуду 7,1. Его эпицентр имел координаты 5.82 градуса северной широты и 126.75 градуса восточной долготы и находился в 169 км к востоку от города Генерал-Сантос.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".