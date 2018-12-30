Туроператоры рассказали, куда россияне поедут отдыхать на Новый год

Среди самых востребованных направлений у туроператоров на Новый год - туры по России, в Турцию и Таиланд.

Самостоятельные путешественники также чаще всего выбирают российские направления, а за рубежом - Тбилиси и Прагу.

Новогодние каникулы продлятся в России с 30 декабря по 8 января.

ОТДЫХ В РОССИИ

У туроператора "Интурист" туры по России наиболее востребованы в дни новогодних каникул. Прежде всего, это Сочи, а также Санкт-Петербург, Крым, экскурсионные туры по Золотому кольцу, в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг и в Карелию, на курорты Кавказских Минеральных вод. Причем, спрос на туры в Петербург вырос на 66%, на туры в Сочи - на 9%.

Как сообщил PR-директор сервиса поиска авиабилетов Aviasales Янис Дзенис, среди самостоятельных путешественников 73% на Новый год выбирают российские направления. "Не удивительно, что большинство туристов предпочитают перелеты внутри страны - перелеты здесь обходятся в 4,5 раза дешевле. В среднем, авиабилеты на внутренние рейсы стоят 10-11 тысяч рублей, в то время за рубеж - 46 тысяч", - сказал он.

По данным Aviasales, в топ популярных российских направлений, куда отправятся путешественники на новогодние каникулы, вошли Москва, Петербург, Краснодар, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды.

У онлайн трэвел-агентства Kupibilet самыми популярными российскими направлениями из Москвы стали Санкт-Петербург, Махачкала и Минеральные Воды. В топ-10 также вошли Ростов, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Самара, Уфа и Казань. Наиболее заметно вырос спрос на Махачкалу (+136%), Екатеринбург (+84%) и Уфу (+56%).

Из Санкт-Петербурга самостоятельные путешественники предпочли отправиться на Новый год в Москву, Самару, Краснодар, Уфу и Минеральные Воды. В рейтинг популярных направлений вошли также Новосибирск и Иркутск, причем спрос на эти города вырос на 175% и 158% соответственно.

"Что касается среднего чека на авиабилеты по России, он снизился на 12%", - уточнили в пресс-службе компании.

РОССИЯНЕ ПОЛЮБИЛИ ЗИМНЮЮ ТУРЦИЮ

Повышенный спрос на отдых в Турцию, который туроператоры наблюдали весь прошедший год, сохраняется и в зимнем сезоне. Турецкие власти прогнозируют по итогам года рост российского турпотока до рекордных 6 млн прибытий.

У туроператора Coral Travel в топ-5 зарубежных направлений на новогодние праздники входят Турция, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Индия. По сравнению с прошлым годом зимняя Турция вышла в лидеры, россияне покупали путевки в эту страну на 55% чаще.

"Заметен растущий интерес к новогодней Аланье. Там много хороших отелей с крытыми подогреваемыми бассейнами и анимацией, а в самом городе масса магазинов, кафе, баров и ресторанов. К тому же цены на Аланью ниже, чем на соседние курорты Турции", - рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель департамента по связям с общественностью компании Марина Макаркова.

Она добавила, что в аэропорт Аланьи Газипаша рейсы из Москвы осуществляются дважды в неделю. В Анталью туроператор летает ежедневно. Средний чек на новогодний тур в Анталью составляет $685 с человека, в Аланью - $508.

В компании "Интурист" Турция также вошла в топ продаж на Новый год. "Пользуются спросом туры в Стамбул и в курортные отели Антальи. В этом году мы впервые открыли продажи туров на курорты Антальи зимой с заездами два раза в неделю. Туры на Новый год и до конца января уже практически все проданы", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора.

Помимо Турции в рейтинг популярных зарубежных направлений "Интуриста" вошли Эстония, Италия и Чехия. А наиболее заметно вырос спрос на недорогие горнолыжные направления - Андорру и Болгарию. Также неплохо стартовали экзотические новинки туроператора - Катар и Ливан.

"Средний чек по большинству направлений, к сожалению, увеличился на 10-15% в связи с ростом тарифов на авиатопливо и курсовой разницей", - отметили в пресс-службе компании.

Самыми востребованными новогодними направлениями у туроператора Anex Tour стали Таиланд, ОАЭ, Доминикана, Куба, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка, Китай (Хайнань). "Популярность этих стран связана с известностью на российском рынке, хорошей транспортной доступностью (в том числе чартерной), отсутствием виз или облегченными правилами въезда в страну, а также сравнительно доступными ценами", - уточнили в пресс-службе компании.

Так, средняя стоимость тура в Таиланд на двоих на неделю составит от 90 тыс. рублей, во Вьетнам и Шри-Ланку - от 84 тыс., в Индию и ОАЭ - от 45 тыс. Горнолыжный тур в Андорру или Болгарию обойдется в сумму от 53 тыс. рублей.

"Относительно прошлого года существенных изменений по средним ценам не наблюдаем, спрос есть и достаточно стабильный. После новогодних каникул цены стабилизируются, и такие направления как Индия, Шри-Ланка и страны Карибского бассейна станут более доступными - в том числе, за счет множества акций и спецпредложений", - отметили в пресс-службе туроператора.

КУДА ЕДУТ САМОСТОЯТЕЛЬНО

"Самостоятельные российские путешественники на Новый год чаще всего бронировали авиабилеты в Тбилиси, Ереван, Прагу, Стамбул, Тель-Авив и Берлин. Спрос на зарубежные направления вырос на 19% по сравнению с прошлым годом", - рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" Я.Дзенис.

При этом наиболее заметно "прибавили" Берлин (спрос +29%, средний чек -11%), Тбилиси (+17%, чек +3%) и Стамбул (+13%, чек +11%). В среднем перелет туда-обратно в новогодние даты обойдется туристам в 18,4 тыс. рублей, что на 7% дороже относительно прошлого года.

В пресс-службе онлайн-тревел агентства Kupibilet.ru также сообщили о востребованности Тбилиси и Праги. Эти города входят в топ-5 направлений на новогодние праздники с вылетами из Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди популярных направлений также оказались Кишинев, Париж, Милан, Баку и Тель-Авив. Заметнее всего по сравнению с 2017 годом вырос спрос на вылеты из Москвы в Париж (+199%) и Тбилиси (+81%), а из Санкт-Петербурга - в Киев (+138%) и Берлин (+65%).

Наоборот, снизился спрос на вылеты из Москвы в Баку (-48%) и Ташкент (-41%), из Санкт-Петербурга - в Баку (-87%) и Прагу (51%).

"Средний чек на международные перелеты вырос на 1%", - уточнили в пресс-службе.