Первые 10 новых выпусков мультфильма "Простоквашино" в интернете с апреля по декабрь этого года посмотрели более 32,5 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

"Что касается интернет-аудитории, суммарное количество просмотров всех 10 серий "Простоквашино" на данный момент составляет более 32,5 миллионов", - рассказали "Интерфаксу" в "Союзмультфильме" в субботу.

Там отметили, что в социальной сети "Вконтакте" общее количество просмотров составило около 23,5 миллионов человек, а в эфире общенационального государственного международного телеканала "Карусель" серии посмотрело 12,2 миллионов зрителей.

"Возвращение в Простоквашино" является продолжением серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского.

Первая серия вышла в апреле, новые выпуски представляют зрителям раз в месяц.

Всего создатели планируют представить 30 новых серий легендарного мультфильма.