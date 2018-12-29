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Культура 29.12.2018 15:19

Количество просмотров новых серий "Простоквашино" в интернете превысило 32,5 млн

Первые 10 новых выпусков мультфильма "Простоквашино" в интернете с апреля по декабрь этого года посмотрели более 32,5 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

"Что касается интернет-аудитории, суммарное количество просмотров всех 10 серий "Простоквашино" на данный момент составляет более 32,5 миллионов", - рассказали "Интерфаксу" в "Союзмультфильме" в субботу.

Там отметили, что в социальной сети "Вконтакте" общее количество просмотров составило около 23,5 миллионов человек, а в эфире общенационального государственного международного телеканала "Карусель" серии посмотрело 12,2 миллионов зрителей.

"Возвращение в Простоквашино" является продолжением серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского.

Первая серия вышла в апреле, новые выпуски представляют зрителям раз в месяц.

Всего создатели планируют представить 30 новых серий легендарного мультфильма.

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Тэги: РОССИЯ, МУЛЬТФИЛЬМ, ИНТЕРНЕТ, ПРОСМОТРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]