Первые 10 новых выпусков мультфильма "Простоквашино" в интернете с апреля по декабрь этого года посмотрели более 32,5 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.
"Что касается интернет-аудитории, суммарное количество просмотров всех 10 серий "Простоквашино" на данный момент составляет более 32,5 миллионов", - рассказали "Интерфаксу" в "Союзмультфильме" в субботу.
Там отметили, что в социальной сети "Вконтакте" общее количество просмотров составило около 23,5 миллионов человек, а в эфире общенационального государственного международного телеканала "Карусель" серии посмотрело 12,2 миллионов зрителей.
"Возвращение в Простоквашино" является продолжением серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского.
Первая серия вышла в апреле, новые выпуски представляют зрителям раз в месяц.
Всего создатели планируют представить 30 новых серий легендарного мультфильма.
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