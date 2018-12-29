Россия и США изучают возможность совместного поиска путей защиты от радиации в дальнем космосе - ИМБП

Российские и американские ученые заинтересованы в совместном изучении влияния радиации на человека при полетах в дальний космос, сообщил журналистам директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"Радиационный фактор является одним из серьезных факторов риска в межпланетных полетах, поэтому заслуживает внимания ученых и специалистов. С Дубной (где расположен Объединенный институт ядерных исследований) нас связывают давние творческие дружеские и отчасти организационные взаимоотношения. Это одна из тех организаций, на которую мы опираемся в решении вопросов радиационной биологии", - сказал О.Орлов.

Он отметил, что в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) есть лаборатория радиобиологии, специалисты которой заинтересованы в изучении вопросов, связанных с радиационной безопасностью будущих полетов в дальний космос.

"Мы, зная об интересе наших американских коллег, пригласили их в этом году посетить Дубну. Они были приняты руководством, посмотрели те установки, которые могут быть использованы для совместных исследований, посетили лабораторию радиационной биологии", - сказал О.Орлов.

Он сообщил, что по итогам переговоров с представителями НАСА был подтвержден взаимный интерес к совместной работе над решением проблемы космической радиации.

"Мы, как головная организация с российской стороны, как-то будем стараться объединить усилия нашей Дубны с участием НАСА или американских университетов для создания некоего совместного сотрудничества в этом направлении. Мы договорились с НАСА, что продумаем конкретные шаги в этом направлении, сроки и так далее и будем выходить на совместные программах в этих исследованиях", - сказал О.Орлов.

Он заявил, что уверен в возможности решить эту проблему, однако предстоит большая работа по многим направлениям.