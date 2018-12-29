Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день

АПК 29.12.2018 19:04

Минсельхоз предлагает увеличить квоту Турции на ввоз томатов в РФ вдвое, до 100 тыс. тонн

Минсельхоз РФ предлагает вдвое увеличить квоту Турции на поставки свежих томатов в Россию и установить ее на уровне 100 тыс. тонн. Это следует из проекта приказа, подготовленного министерством (документ размещен на портале regulation.gov.ru).

Импорт томатов, других овощей и фруктов из Турции был запрещен с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем. После официальных извинений турецкой стороны запрет постепенно снимался на отдельные виды овощей и фруктов - за исключением томатов, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ. Их ввоз возобновился с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров, для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн.

Между тем, в начале декабря первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов говорил, что Турция пока не выбрала выделенную ей квоту на поставки в РФ томатов.

"С момента отмены санкций по Турции и с объемами квоты, которая установлена, - они до сегодняшнего дня еще не выбраны", - сказал он. По его словам, большой востребованности в этой продукции у сетей нет.

До запрета Турция экспортировала в Россию 360 тыс. тонн томатов в год.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТОМАТЫ, КВОТА


Похожие новости


Турция и Россия обсудили вывод войск США из Сирии, координацию своих действий в этих условиях - Чавушоглу Россия и Турция договорились о координации "на земле" в Сирии после вывода войск США - Лавров Эрдоган заявил о намерении совершить визит в Россию для встречи с Путиным Ушаков примет участие в переговорах с турецкой делегацией 29 декабря в Москве, Путин участвовать не будет - пресс-секретарь президента Баку, Москва и Анкара активно сотрудничают в сфере энергетики - президент Азербайджана Президент Турции сменил посла в России

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]