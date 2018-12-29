Минсельхоз предлагает увеличить квоту Турции на ввоз томатов в РФ вдвое, до 100 тыс. тонн

Минсельхоз РФ предлагает вдвое увеличить квоту Турции на поставки свежих томатов в Россию и установить ее на уровне 100 тыс. тонн. Это следует из проекта приказа, подготовленного министерством (документ размещен на портале regulation.gov.ru).
Импорт томатов, других овощей и фруктов из Турции был запрещен с 1 января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем. После официальных извинений турецкой стороны запрет постепенно снимался на отдельные виды овощей и фруктов - за исключением томатов, которые были основной статьей турецкого овощного экспорта в РФ. Их ввоз возобновился с 1 ноября 2017 года после длительных переговоров, для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. тонн.
Между тем, в начале декабря первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов говорил, что Турция пока не выбрала выделенную ей квоту на поставки в РФ томатов.
"С момента отмены санкций по Турции и с объемами квоты, которая установлена, - они до сегодняшнего дня еще не выбраны", - сказал он. По его словам, большой востребованности в этой продукции у сетей нет.
До запрета Турция экспортировала в Россию 360 тыс. тонн томатов в год.
Министр обороны Азербайджана изучил позиции противника в прифронтовой зоне
Баку и Эр-Рияд заинтересованы в расширении взаимных экономических связей – Алиев
Азербайджан и Бразилия намерены расширять взаимное торгово-экономическое сотрудничество
Ученые рассчитывают отправить мышей вокруг Луны на корабле "Федерация" для изучения влияния радиации
Россия и США изучают возможность совместного поиска путей защиты от радиации в дальнем космосе - ИМБП
Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса в России - МВД
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Во Франции прошли очередные акции протеста "желтых жилетов", однако уже менее массовые
СК Армении расследует уголовное дело против ЮКЖД, Минфин проверит эффективность инвестиций
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»