Мыши могут отправиться в полет вокруг Луны на создаваемого в России многоразовом космическом корабле, сообщил заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев.

"Мы официально выдвинули предложение в рамках разработки сверхтяжелого носителя, где предполагается полет к Луне макета пилотируемого космического аппарата, организовать его как биологический спутник для того, чтобы в условиях реального полета вокруг Луны по тому же сценарию, что будет заложен для пилотируемых полетов, провести упреждающие исследования на биологических объектах и получить биологическую верификацию тех условий, с которыми столкнутся люди", - сказал В.Сычев.

Он сообщил также, что изучение влияния различных факторов дальнего космоса на человека будет проводиться в ходе экспериментов "Бион-2" и "Возврат", в ходе которых в космос также запустят мышей на возвращаемых аппаратах.

Он отметил, что для получения релевантных результатов необходимо провести большое количество экспериментов с запуском мышей в космос, так как каждый полет в космос уникален по условиям.

"Если появится возможность использовать перспективный транспортный пилотируемый корабль во время его беспилотных полетов, мы будем ставить туда мышей. И поскольку корабль достаточно большой, мы будем стараться увеличить и количество животных. Для того, чтобы получить достоверные результаты, нужно проводить очень много однотипных экспериментов. Тогда мы будем уверены в достоверности результата", - сказал В.Сычев.

Он отметил, что в ходе первого эксперимента "Бион" были получены настораживающие ученых результаты.

"Они говорят о том, что воздействие факторов космического полета - это не только физиологические изменения, но и изменения, которые могут коснуться более глубоких структур на молекулярном, генетическом уровне. И реакция организма на эти факторы может быть связана с очень серьезными изменениями на молекулярном уровне", - сказал В.Сычев.

Касаясь сроков запуска космического аппарата в рамках эксперимента "Бион-2, он сообщил, что полет пока назначен на 2022 год, но в связи с тем, что в проект включается Франция, полет, скорее всего, состоится в 2023 году.

"Будем надеяться, что в 2022-2023 году "Бион-2" полетит, высота полета составит 800 км. Биологические объекты будут впервые на такой высоте, не считая полетов американцев на Луну. Мы попытаемся понять, что дает увеличение на порядок дозовой радиационной нагрузки на организм животных", - сказал В.Сычев.

Он сообщил, что, помимо Франции, к проекту "Бион-2" хочет присоединиться еще ряд стран: всего ИМБП получил около 50 заявок, связанных в основном с послеполетным исследованием животных.

"В исследованиях хотят участвовать американцы, немцы, есть предложения от китайских и малайских коллег", - сообщил замдиректора ИМБП.