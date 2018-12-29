Азербайджан и Бразилия намерены расширять взаимное торгово-экономическое сотрудничество

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие хороших возможностей для развития двусторонних отношений с Бразилией в различных сферах, сообщает сайт главы государства.

На встрече с новоназначенным послом Бразилии в Баку Мануэлем Адалберто Карлосом Монтенегро Лопесом да Крузом И.Алиев подчеркнул, что Баку придает большое значение сотрудничеству с Бразилиа, говорится в сообщении.

Президент отметил опирающееся на взаимное понимание развитие взвешенных политических отношений между двумя странами, подчеркнув необходимость активизации усилий для расширения двусторонних торгово-экономических связей и сотрудничества в сфере АПК.

Коснувшись двустороннего сотрудничества в авиационной области, глава государства отметил наличие широкого потенциала для развития азербайджано-бразильских связей в сферах культуры и туризма.

В свою очередь, посол да Круз, упомянув проводимые между Баку и Бразилиа политические консультации, также отметил необходимость углубления двусторонних связей в экономической, торговой и других областях. Дипломат выразил надежду на то, что очередное заседание двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам внесет вклад в развитие сотрудничества в этом направлении между Азербайджаном и Бразилией.

Р.Бабаев