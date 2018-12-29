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Внешняя политика 29.12.2018 13:42

Баку и Эр-Рияд заинтересованы в расширении взаимных экономических связей – Алиев

Азербайджан и Саудовская Аравия проявляют взаимный интерес к расширению двустороннего сотрудничества в экономической, торговой и инвестиционной сферах, заявил президент Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.

На встрече с новоназначенным послом Саудовской Аравии в Баку Хамедом бин Абдуллахом бин Саудом бин Худейром президент И.Алиев отметил наличие высокого уровня двусторонних отношений и сильных политических связей между Баку и Эр-Риядом.

«Президент высоко оценил оказываемую Саудовской Аравией последовательную поддержку справедливой позиции Азербайджана по армяно-азербайджанскому конфликту», - отмечается в сообщении.

И.Алиев назвал рост числа приезжающих в Азербайджан туристов из Саудовской Аравии прекрасным примером хороших отношений между двумя странами.

В свою очередь, Хамед бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр подчеркнул, что король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном.

«Дипломат отметил наличие хороших возможностей для расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и других областях», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ОТНОШЕНИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]