Баку и Эр-Рияд заинтересованы в расширении взаимных экономических связей – Алиев

Азербайджан и Саудовская Аравия проявляют взаимный интерес к расширению двустороннего сотрудничества в экономической, торговой и инвестиционной сферах, заявил президент Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.

На встрече с новоназначенным послом Саудовской Аравии в Баку Хамедом бин Абдуллахом бин Саудом бин Худейром президент И.Алиев отметил наличие высокого уровня двусторонних отношений и сильных политических связей между Баку и Эр-Риядом.

«Президент высоко оценил оказываемую Саудовской Аравией последовательную поддержку справедливой позиции Азербайджана по армяно-азербайджанскому конфликту», - отмечается в сообщении.

И.Алиев назвал рост числа приезжающих в Азербайджан туристов из Саудовской Аравии прекрасным примером хороших отношений между двумя странами.

В свою очередь, Хамед бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр подчеркнул, что король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном.

«Дипломат отметил наличие хороших возможностей для расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и других областях», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев