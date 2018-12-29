Баку и Эр-Рияд заинтересованы в расширении взаимных экономических связей – Алиев

Азербайджан и Саудовская Аравия проявляют взаимный интерес к расширению двустороннего сотрудничества в экономической, торговой и инвестиционной сферах, заявил президент Ильхам Алиев, сообщает сайт главы государства.
На встрече с новоназначенным послом Саудовской Аравии в Баку Хамедом бин Абдуллахом бин Саудом бин Худейром президент И.Алиев отметил наличие высокого уровня двусторонних отношений и сильных политических связей между Баку и Эр-Риядом.
«Президент высоко оценил оказываемую Саудовской Аравией последовательную поддержку справедливой позиции Азербайджана по армяно-азербайджанскому конфликту», - отмечается в сообщении.
И.Алиев назвал рост числа приезжающих в Азербайджан туристов из Саудовской Аравии прекрасным примером хороших отношений между двумя странами.
В свою очередь, Хамед бин Абдуллах бин Сауд бин Худейр подчеркнул, что король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз Аль Сауд придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном.
«Дипломат отметил наличие хороших возможностей для расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и других областях», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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