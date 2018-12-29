Министр обороны Азербайджана изучил позиции противника в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов посетил воинские части, дислоцированные на Физулинском направлении армяно-азербайджанского фронта, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
«Руководство министерства посетило мемориал памяти апрельских шехидов, воздало дань уважения памяти шехидов, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность страны», - говорится в сообщении.
З.Гасанов посетил село Джоджуг Марджанлы.
«Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство на передовой линии, министр обороны проверил устойчивость обороны, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также понаблюдал за позициями противника из командно-наблюдательного пункта», - сообщает пресс-служба Минобороны.
З.Гасанов также проведал военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале, расположенном в прифронтовой зоне, и поинтересовался состоянием их здоровья. Министр вручил военнослужащим праздничные гостинцы и пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения на места несения службы.
Р.Бабаев
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