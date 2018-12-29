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Транспорт и связь 29.12.2018 15:03

Азербайджан и Турция планируют совместное производство железнодорожных вагонов – глава АЖД

Азербайджан и Турция изучают возможности по налаживанию совместного производства железнодорожных вагонов, заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.

«Совместное производство железнодорожных вагонов может быть налажено в Сумгайытском технологическом парке», - подчеркнул он в беседе с журналистами.

По его словам, в Сумгайытском технопарке можно выпускать гибридные вагоны, которые будут использоваться на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.

«Новые виды вагонов будут отвечать европейским стандартам и использоваться, как в Европе, так и в странах СНГ», - сказал Дж.Гурбанов, добавив, что ширина железнодорожного полотна в Азербайджане составляет, как и в России, 1520 мм, тогда как в Европе – 1435 мм.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВАГОНОСТРОЕНИЕ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]