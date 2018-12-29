Азербайджан и Турция планируют совместное производство железнодорожных вагонов – глава АЖД

Азербайджан и Турция изучают возможности по налаживанию совместного производства железнодорожных вагонов, заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.
«Совместное производство железнодорожных вагонов может быть налажено в Сумгайытском технологическом парке», - подчеркнул он в беседе с журналистами.
По его словам, в Сумгайытском технопарке можно выпускать гибридные вагоны, которые будут использоваться на железной дороге Баку-Тбилиси-Карс.
«Новые виды вагонов будут отвечать европейским стандартам и использоваться, как в Европе, так и в странах СНГ», - сказал Дж.Гурбанов, добавив, что ширина железнодорожного полотна в Азербайджане составляет, как и в России, 1520 мм, тогда как в Европе – 1435 мм.
Р.Бабаев
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