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Транспорт и связь 29.12.2018 15:40

Пассажирские вагоны для ж/д БТК прибудут в Азербайджан в I квартале – глава АЖД

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» рассчитывает получить в первом квартале 2019 года в эксплуатацию пассажирские вагоны производства швейцарской компании Stadler Rail Group, заявил глава общества Джавид Гурбанов журналистам в субботу.

«Мы рассчитываем в феврале-марте 2019 года от Stadler Rail Group пассажирские вагоны. Как только получим десять вагонов, они будут запущены на железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс», - отметил Дж.Гурбанов.

Ранее глава АЖД сообщал, что пассажироперевозки по БТК начнутся в 2019 году.

Как сообщалось, АЖД для организации пассажироперевозок по БТК заказала 30 вагонов у компании Stadler.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Однако перевозки по данному коридору планируется довести до 20-22 млн тонн грузов в год.

Р.Бабаев

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Тэги: БТК, ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ, ПЛАНЫ


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Пассажироперевозки по БТК начнутся в 2019г – глава АЖД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]