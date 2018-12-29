Пассажирские вагоны для ж/д БТК прибудут в Азербайджан в I квартале – глава АЖД

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» рассчитывает получить в первом квартале 2019 года в эксплуатацию пассажирские вагоны производства швейцарской компании Stadler Rail Group, заявил глава общества Джавид Гурбанов журналистам в субботу.
«Мы рассчитываем в феврале-марте 2019 года от Stadler Rail Group пассажирские вагоны. Как только получим десять вагонов, они будут запущены на железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс», - отметил Дж.Гурбанов.
Ранее глава АЖД сообщал, что пассажироперевозки по БТК начнутся в 2019 году.
Как сообщалось, АЖД для организации пассажироперевозок по БТК заказала 30 вагонов у компании Stadler.
Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Однако перевозки по данному коридору планируется довести до 20-22 млн тонн грузов в год.
Р.Бабаев
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