Вслед за Гянджой скоростные поезда будут курсировать из Баку также в Яламу и Габалу – глава АЖД

Очередные скоростные железнодорожные составы из столицы Азербайджана будут курсировать в Габалу и Яламу, заявил председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.
«Следующие скоростные поезда из Баку откроются в Габалу и Яламу», - сказал Дж.Гурбанов журналистам в субботу.
По его словам, с этой целью будут проложены специальные железнодорожные линии в указанных направлениях.
«До конца 2019 года планируется завершить строительство железной дороги в Габалу», - отметил он.
Также в следующем году начнется строительство железнодорожной ветки в Яламу, в связи с чем объявлен тендер.
«Строительство железной дороги до Яламы займет два года», - сказал Дж.Гурбанов.
В субботу из Баку в Гянджу отправился первый скоростной поезд.
По словам главы АЖД, в будущем время в пути будет сокращено с 4 часов 28 минут до 3 с половиной часов.
Как сообщалось, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 30 декабря 2018 года запустит скоростной поезд Баку-Гянджа.
Поезд из Баку отправится в 9.00 по местному времени, прибудет в Гянджу – 13.28. Общее время в пути составит 4 часа 28 минут с остановками на станциях Баладжары, Евлах и Горан. Состав из 4 вагонов включает в общей сложности 367 мест - 9 мест для первого класса, 62- для бизнес-класса и 296 стандартных.
Ранее со ссылкой на Дж.Гурбанова сообщалось, что скорость электропоездов в направлении Баку-Гянджа составит 100-140 км/ч.
Р.Бабаев
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