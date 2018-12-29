Россия и Турция достигли понимания о координации между военными представителями "на земле" в Сирии после вывода войск США., заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров между Россией и Турцией на высоком уровне.
"Разумеется, мы особое внимание уделили новым обстоятельствам, которые возникли в связи с объявленным США выводом своих военных", - сказал он.
"Было достигнуто понимание о том, как военные представители России и Турции "на земле" будут продолжать координировать свои шаги в новых условиях с прицелом на окончательное искоренение террористической угрозы в Сирии", - добавил С.Лавров.
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