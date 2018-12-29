Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Дек 1 Янв

Регион 29.12.2018 16:18

Россия и Турция договорились о координации "на земле" в Сирии после вывода войск США - Лавров

Россия и Турция достигли понимания о координации между военными представителями "на земле" в Сирии после вывода войск США., заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров между Россией и Турцией на высоком уровне.

"Разумеется, мы особое внимание уделили новым обстоятельствам, которые возникли в связи с объявленным США выводом своих военных", - сказал он.

"Было достигнуто понимание о том, как военные представители России и Турции "на земле" будут продолжать координировать свои шаги в новых условиях с прицелом на окончательное искоренение террористической угрозы в Сирии", - добавил С.Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, КООРДИНАЦИЯ


Похожие новости


Эрдоган заявил о намерении совершить визит в Россию для встречи с Путиным Ушаков примет участие в переговорах с турецкой делегацией 29 декабря в Москве, Путин участвовать не будет - пресс-секретарь президента Баку, Москва и Анкара активно сотрудничают в сфере энергетики - президент Азербайджана Президент Турции сменил посла в России В Кремле считают, что Турция не будет допускать американских специалистов к российским комплексам С-400 Лавров, Зариф и Чавушоглу обсуждают в Женеве формирование Конституционного комитета Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]