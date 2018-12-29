Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса в России - МВД

Число жертв при столкновении автобуса, двух бензовозов и легковушки в Нефтеюганском районе Югры выросло до шести человек, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе окружного управления МВД.
"Из Нефтеюганстка в сторону Ханты-Мансийска двигался автомобиль "МАЗ" под управлением водителя 1973 года рождения. По неустановленной на данный момент причине, он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом "Киа". В результате столкновения погибли два человека в "МАЗе" и четыре человека в автобусе. Число пострадавших - не менее 11 человек", - сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о гибели 5 человек.
Федеральная дорога перекрыта в обоих направлениях. Установлено, что автобус, попавший в ДТП - вахтовый, также в ДТП задействовано два бензовоза.
Как сообщает официальный штаб правительства Югры в группе Вконтакте, пострадавших в ДТП на 820-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск готовы принять окружная клиническая больница Ханты-Мансийска и Нефтеюганская окружная больница.
К месту трагедии выехали службы экстренного реагирования, 9 машин скорой медицинской помощи. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Среди пострадавших детей нет.
Сообщение о ДТП в Нефтеюганском районе поступило в 16:45 по местному времени. На 820-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в районе Приразломного месторождения столкнулись автобус, два грузовых автомобилей и легковой автомобиль "Нива-Шевроле".
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