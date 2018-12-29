Россия запретила поставки пива, пшеницы с Украины

Россия запретила ввоз с Украины пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) и солодового пива, говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном в субботу.

Также запрещены поставки подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла и их фракций.

Кроме того, в перечень запрещенных к ввозу продовольственных товаров попали экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных; готовая или консервированная рыба; икра осетровых и ее заменители; консервированные овощи, фрукты, орехи; джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовое или ореховое пюре, паста; фруктовые и овощные соки.

В списке также оказались кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад), не содержащие какао; шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао; хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия.

Кроме того, запрещены поставки вин, включая крепленые, этилового спирта, спиртовых настоек, ликеров и прочих спиртных напитков.

По данным таможенной статистики ЕАЭС, в январе-октябре этого года Украина поставила в РФ 110,8 тыс. тонн пшеницы на $12,9 млн, 14,6 тыс. тонн подсолнечного масла на $11,1 млн, 1,7 тыс. тонн шоколада на $5,2 млн, 1,9 тыс. тонн хлеба и мучных кондитерских изделий на $3,1 млн.

По данным Национального союза защиты прав потребителей, за 10 месяцев этого года с Украины было ввезено водки на $138 тыс., что составило всего 0,3% российского импорта этого напитка, спиртовых настоек - на $182 тыс. (0,1%), игристых вин - на $212 тыс. (0,2%).

Наибольший показатель по поставкам алкогольной продукции - на $15,7 млн (2% от российского импорта) - пришелся на виноградные вина.

В то же время этиловый спирт с Украины практически не поставляется, сообщили в союзе.

Поставки пива в страны ЕАЭС в январе-октябре составили 35,9 млн литров или $14,89 млн. Из этого объема (в стоимостном выражении) 98% приходится на Белоруссию, оставшиеся 2% - на Армению. Данные по поставкам в РФ не указаны, однако украинское пиво на российском рынке представлено. Одним из самых узнаваемых брендов является "Оболонь". Это пиво, произведенное на Украине, есть, например, в сети алкомаркетов "Бристоль", говорится на ее сайте.

Как считают на Украине, российское эмбарго в отношении пищевой продукции наиболее заметно ударит по производителям вина, сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно данным таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), за январь-ноябрь 2018 года Украина экспортировала в РФ виноградных вин и сусла (код 2204) на $19,66 млн, что составляет 51,7% всего экспорта по этой позиции.

Овощей приготовленных или консервированных (код 2205) за этот период этого года в Россию было поставлено на $6,85 млн (34,9% украинского экспорта этой продукции).

Кроме того, за 10 месяцев в РФ было отправлено какао-пасты на $25,3 млн. Пива в РФ за этот период, по данным Госстата, было поставлено на $500.

Запрет на ввоз с Украины также коснулся некоторых видов машин и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это, в частности, сеялки, сажалки и рассадопосадочные машины, доильные установки и аппараты, оборудование для обработки и переработки молока, машины и механизмы для приготовления кормов для животных, машины для очистки, сортировки или калибровки семян, зерна или сухих бобовых культур, оборудование для мукомольной и сахарной промышленности, для производства хлебобулочных изделий.

В субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных на Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.

Запрет на поставки украинских товаров, включая продовольственные товары и сырье - ответная мера на санкции со стороны Украины. "Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины", - написал Д.Медведев на своей странице в "Твиттере".

Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров, сообщила пресс-служба правительства.

Между тем, в России уже действует запрет на поставки ряда продовольственных товаров с Украины (включая мясо, мясные продукты, молоко и молочные продукты, рыбу и рыбную продукцию, овощи и фрукты, соль) в рамках продовольственного эмбарго. Поставки были запрещены с 1 января 2016 года.