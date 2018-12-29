Турция и Россия обсудили вывод войск США из Сирии, координацию своих действий в этих условиях - Чавушоглу

Россия и Турция на встрече в формате "два плюс два" с участием министров обороны и иностранных дел двух стран обсудили вопросы борьбы с терроризмом в Сирии, сообщил в субботу журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы подтвердили свою готовность и решительность продолжить эту борьбу с тем, чтобы окончательно очистить территорию Сирии от этого зла", - сказал он.
"Сегодня с участием министров обороны и министров иностранных дел, глав разведывательных служб и военных мы смогли обсудить те шаги, которые были предприняты нашими странами в рамках Астанинского процесса и в рамках Сочинского диалога. Обсудить то, как в дальнейшем мы будем действовать на этом направлении", - сказал турецкий министр.
"Мы также обсудили ситуацию, которая сложилась в связи с заявлением США о выводе их войск из Сирии. Мы обсудили то, как мы будем координировать нашу совместную работу с учетом этих обстоятельств", - отметил он.
"Сегодня мы также обсудили шаги по реализации Меморандума о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, который был подписан в Сочи. Мы рассмотрели те действия, которые будем предпринимать для того, чтобы выполнить этот меморандум, для того, чтобы устранять какие-либо проблемы, которые могут возникнуть на пути реализации этого важнейшего документа", - сказал министр.
"Мы считаем, что благодаря ему удалось в значительной степени обеспечить спокойствие, и это позволило внести значительный вклад в продвижение политического процесса", - отметил министр.
"Как страны-гаранты Астанинского процесса, мы, безусловно, привержены территориальной целостности и единству Сирии и готовы противостоять всем действиям, которые могут быть направлены на подрыв этих принципов", - сказал он.
"Некоторые, видимо, хотят подорвать работу в рамках Астанинского и Сочинского процессов. Пусть они не забывают о том, что, если сейчас мы можем говорить о создании Конституционного комитета, это стало возможным, только благодаря действиям России, Турции и Ирана", - отметил он.
"Обсуждая все эти важные вопросы, мы не забыли и гуманитарную составляющую. Говорили о нашем взаимодействии с целью активизации процесса добровольного возвращения беженцев в Сирию и создания для этого необходимых условий", - сообщил министр.
"Мы продолжим активную работу и координацию с нашими российскими коллегами, с нашими коллегами из Ирана для того, чтобы ускорить приближение политического урегулирования в САР", - сказал турецкий министр.
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