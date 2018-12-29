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СНГ 29.12.2018 20:44

Суд в Бишкеке продлил арест экс-премьера Киргизии Исакова до середины февраля

Первомайский районный суд Бишкека оставил под арестом бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова до 13 февраля, сообщил "Интерфаксу" в субботу адвокат Нурбек Токтакунов.

По словам Н.Токтакунова, защита намерена обжаловать решение районного суда.

В начале февраля 2018 года в Киргизии было возбуждено уголовного дело по коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В рамках данного расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали, и по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра С.Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.

Кроме того, обвинение в коррупции были предъявлены двум бывшим мэрам Бишкека - Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову. Все бывшие чиновники задержаны и находятся в следственном изоляторе ГКНБ Киргизии.

С.Исаков был арестован в июне. До ареста его четыре раза вызывали на допрос в качестве свидетеля.

Главные фигуранты коррупционных дел были назначены на должности при президенте Алмазбеке Атамбаеве, сложившем полномочия в конце ноября 2017 года.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, АРЕСТ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]