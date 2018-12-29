Суд в Бишкеке продлил арест экс-премьера Киргизии Исакова до середины февраля

Первомайский районный суд Бишкека оставил под арестом бывшего премьер-министра Киргизии Сапара Исакова до 13 февраля, сообщил "Интерфаксу" в субботу адвокат Нурбек Токтакунов.
По словам Н.Токтакунова, защита намерена обжаловать решение районного суда.
В начале февраля 2018 года в Киргизии было возбуждено уголовного дело по коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В рамках данного расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали, и по подозрению в коррупции задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра С.Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев.
Кроме того, обвинение в коррупции были предъявлены двум бывшим мэрам Бишкека - Кубанычбеку Кулматову и Албеку Ибраимову. Все бывшие чиновники задержаны и находятся в следственном изоляторе ГКНБ Киргизии.
С.Исаков был арестован в июне. До ареста его четыре раза вызывали на допрос в качестве свидетеля.
Главные фигуранты коррупционных дел были назначены на должности при президенте Алмазбеке Атамбаеве, сложившем полномочия в конце ноября 2017 года.
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