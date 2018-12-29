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Дальнее зарубежье 29.12.2018 21:34

Повстанцы передали контроль над портом Ходейды правительству Йемена - СМИ

Повстанцы-хуситы, в рамках договоренностей между сторонами конфликта в Йемене, в субботу вернули контроль над портом Ходейды на Красном море правительству страны, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в местных службах безопасности.

По их данным, передача полномочий со стороны повстанцев военным и береговой охране Йемена проходила под наблюдением представителей ООН.

Соглашение о перемирии между конфликтующими сторонами в Йемене в Ходейде, через порт которой проходит около 70% импорта страны, в том числе гуманитарные грузы, было достигнуто в Швеции в этом месяце - на переговорах под эгидой ООН между представителями хуситов и правительства Йемена.

Ранее на этой неделе в ООН сообщили, что стороны конфликта договорились приступить к реализации соглашения о перемирии. С этой целью участники процесса решили открыть гуманитарные коридоры, а в субботу утром из Ходейды в столицу страны Сану должен отправиться гуманитарный конвой.

Вооруженный конфликт в Йемене между правительственными силами, опирающимися на поддержку арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии, и хуситами, контролирующими часть страны, длится уже четыре года.

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Тэги: ЙЕМЕН, ПОВСТАНЦЫ, ПОРТ, ПЕРЕДАЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]