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СНГ 29.12.2018 17:35

Путин предложил Лукашенко "сверить часы" по вопросам строительства Союзного государства и развития экономических связей

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу в Кремле начали вторую за неделю встречу с глазу на глаз.

"Уважаемый Александр Григорьевич, мы с вами на этой неделе второй раз встречаемся. (...). Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики и по другим направлениям, и по вашему предложению поработаем в направлении развития наших планов по строительству Союзного государства", - заявил В.Путин перед началом переговоров.

Он предложил "сверить часы, как продолжается эта работа".

В свою очередь, А.Лукашенко поблагодарил президента РФ за приглашение.

"Я пошутил, что надоели другу. (Но) наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, это наша работа. Действительно, мы в прошлый раз говорили, что мы серьёзно поговорим о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире, никуда от этого не деться, потому что многие проблемы надо решать",- сказал А.Лукашенко.

Он также напомнил, что для решения вопросов дальнейшей интеграции сформирована совместная рабочая группа.

"Думаю, что после рождественских праздников в какое-то приемлемое время мы готовы работать", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]