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СНГ 29.12.2018 22:00

Переговоры между РФ, ОАЭ и Казахстаном о совместном использовании Байконура близки к завершению - Роскосмос

Переговоры с Казахстаном и ОАЭ о совместном использовании инфраструктуры Байконура находятся на завершающей стадии, сообщили в "Роскосмосе"

"Завершается проработка с партнерами возможности реализации трехстороннего (Россия-Казахстан-ОАЭ) проекта использования инфраструктуры космодрома Байконур для коммерческой пусковой деятельности", - сообщили в госкопорации.

В ноябре текущего года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ОАЭ могут стать инвесторами при модернизации "гагаринского старта" на Байконуре.

Площадка N1 или "гагаринский старт" - пусковая площадка на космодроме "Байконур", с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль "Восток" с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту.

В 2018 году появилась информация о возможной консервации "гагаринского старта".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, БАЙКОНУР, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]