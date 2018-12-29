Переговоры между РФ, ОАЭ и Казахстаном о совместном использовании Байконура близки к завершению - Роскосмос

Переговоры с Казахстаном и ОАЭ о совместном использовании инфраструктуры Байконура находятся на завершающей стадии, сообщили в "Роскосмосе"

"Завершается проработка с партнерами возможности реализации трехстороннего (Россия-Казахстан-ОАЭ) проекта использования инфраструктуры космодрома Байконур для коммерческой пусковой деятельности", - сообщили в госкопорации.

В ноябре текущего года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что ОАЭ могут стать инвесторами при модернизации "гагаринского старта" на Байконуре.

Площадка N1 или "гагаринский старт" - пусковая площадка на космодроме "Байконур", с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль "Восток" с пилотом-космонавтом Юрием Гагариным на борту.

В 2018 году появилась информация о возможной консервации "гагаринского старта".