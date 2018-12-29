Песков: переговоры с Арменией по газу продолжаются в цейтноте, новой информации пока нет

В Кремле заявили, что переговоры с Арменией по цене на российский газ продолжаются в обстановке цейтнота и новой информации о результатах пока нет.

"Они продолжаются в цейтноте, осуществляются там контакты с "Газпромом" армянских коллег", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о ситуации на переговорах по российскому газу для Армении.

На просьбу сообщить какие-нибудь результаты этих переговоров Д.Песков ответил: "Новой информации пока нет".