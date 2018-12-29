Решение о сроках встречи Путина и Эрдогана будет по итогам российско-турецких переговоров

Решение о сроках встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет приниматься по итогам российско-турецких переговоров по Сирии, которые проходят в субботу в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Они ведутся там, скажем так, даже не "два на два", а "три на три". Там еще с МИДом, с Минобороны, там еще руководители разведок добавились, поэтому, конечно, это нужно спрашивать там, а не у нас", - заявил он журналистам, напомнив, что президенты не принимают участия в этом процессе.

При этом Д.Песков подчеркнул: "Далее по итогам работы на уровне руководителей ведомств потом уже будет приниматься решение о сроках российско-турецкой встречи на высшем уровне".

Так Д.Песков ответил на вопрос журналиста, будут ли по итогам консультаций в Москве какие-либо сообщения о результатах этих переговоров.

В субботу в Москве проходит встреча главы МИД и Минобороны России и Турции. Стороны обсуждают ситуацию в Сирии.