Россия завершает 2018г с новым рекордом суточной добычи нефти в 11,5 млн б/с

Россия завершает 2018 год с новым рекордом суточной добычи нефти в 1,568 млн тонн, или 11,49 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), который был установлен 28 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.
В целом же с 1 по 28 декабря среднесуточная добыча нефти также была рекордно высокой и составила 1,562 млн т, или 11,45 млн б/с.
Добычу понемногу наращивали все крупные добывающие компании: "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз", "Татнефть" и другие. Кроме того, продолжался рост производства в рамках СРП проекта "Сахалин-1".
Между тем, в соответствии с соглашением стран ОПЕК и не-ОПЕК в 2019 году Россия должна постепенно начать сокращать добычу на 228 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2018 года.
Министр обороны Азербайджана изучил позиции противника в прифронтовой зоне
Баку и Эр-Рияд заинтересованы в расширении взаимных экономических связей – Алиев
Азербайджан и Бразилия намерены расширять взаимное торгово-экономическое сотрудничество
Ученые рассчитывают отправить мышей вокруг Луны на корабле "Федерация" для изучения влияния радиации
Россия и США изучают возможность совместного поиска путей защиты от радиации в дальнем космосе - ИМБП
Шесть человек погибли в ДТП с участием автобуса в России - МВД
ИВ Тертерского района построит новое административное здание за 6,5 млн манатов
Президент Алиев распорядился выделить 5 млн манатов на строительство ASAN Xidmet на западе Азербайджана
Правительство Азербайджана в 2019г направит 53,5 млн манатов на газификацию в регионах
Во Франции прошли очередные акции протеста "желтых жилетов", однако уже менее массовые
СК Армении расследует уголовное дело против ЮКЖД, Минфин проверит эффективность инвестиций
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Bakcell и «ASAN Письмо» порадовали детей страдающих от лейкемии
Банк Республика организовал праздничное веселье для детей в Лерике.
ВТБ (Азербайджан) устроил праздник для воспитанников школы-интерната
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»