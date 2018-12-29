Россия завершает 2018г с новым рекордом суточной добычи нефти в 11,5 млн б/с

Россия завершает 2018 год с новым рекордом суточной добычи нефти в 1,568 млн тонн, или 11,49 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), который был установлен 28 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

В целом же с 1 по 28 декабря среднесуточная добыча нефти также была рекордно высокой и составила 1,562 млн т, или 11,45 млн б/с.

Добычу понемногу наращивали все крупные добывающие компании: "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз", "Татнефть" и другие. Кроме того, продолжался рост производства в рамках СРП проекта "Сахалин-1".

Между тем, в соответствии с соглашением стран ОПЕК и не-ОПЕК в 2019 году Россия должна постепенно начать сокращать добычу на 228 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2018 года.