Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9468 RUR   0.0245 GBR   2.1529 TRY   0.3212

Цена на нефть

    $/bbl WTI 44.61 -1.61 Brent 52.16 -2.31

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 29.12.2018 22:47

Россия завершает 2018г с новым рекордом суточной добычи нефти в 11,5 млн б/с

Россия завершает 2018 год с новым рекордом суточной добычи нефти в 1,568 млн тонн, или 11,49 млн баррелей в сутки (при пересчете на коэффициент 7,33), который был установлен 28 декабря, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

В целом же с 1 по 28 декабря среднесуточная добыча нефти также была рекордно высокой и составила 1,562 млн т, или 11,45 млн б/с.

Добычу понемногу наращивали все крупные добывающие компании: "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз", "Татнефть" и другие. Кроме того, продолжался рост производства в рамках СРП проекта "Сахалин-1".

Между тем, в соответствии с соглашением стран ОПЕК и не-ОПЕК в 2019 году Россия должна постепенно начать сокращать добычу на 228 тыс. баррелей в сутки относительно октября 2018 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Соглашение ОПЕК+ ограничивает риски цен снижения цен на нефть, но не устраняет их, поэтому ЦБ понизил свой прогноз - Набиуллина России гораздо сложнее сокращать добычу зимой, чем другим участникам сделки ОПЕК+ - Новак Министр нефти Венесуэлы может посетить Москву в рамках визита Мадуро в РФ - источник Мировые цены на нефть к 2025-2030 гг опустятся до $50 за баррель - Орешкин Путин и Трамп обсуждали в Париже цены на нефть Россию устраивают нынешние цены на нефть - Медведев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]