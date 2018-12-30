Средняя цена нефти Urals в 2018г увеличилась на 32% - до $70,01/барр. - Минфин РФ

Средняя цена нефти марки Urals в 2018 году сложилась в размере $70,01 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

В 2017 году она составила $53,03 за баррель, таким образом, в текущем году она увеличилась на 32,0%.

В декабре средняя цена нефти составила $57,59 за баррель по сравнению с $63,61 за баррель в декабре прошлого года.

По итогам 2017 года рост цены на нефть составил 26,6% по сравнению с $41,9 за баррель в 2016 году.