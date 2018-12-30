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ТЭК 30.12.2018 10:42

Средняя цена нефти Urals в 2018г увеличилась на 32% - до $70,01/барр. - Минфин РФ

Средняя цена нефти марки Urals в 2018 году сложилась в размере $70,01 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

В 2017 году она составила $53,03 за баррель, таким образом, в текущем году она увеличилась на 32,0%.

В декабре средняя цена нефти составила $57,59 за баррель по сравнению с $63,61 за баррель в декабре прошлого года.

По итогам 2017 года рост цены на нефть составил 26,6% по сравнению с $41,9 за баррель в 2016 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]