ЕС выделил 27 млн евро на борьбу с финпреступностью и коррупцией в Грузии

Евросоюз в рамках программы SAFE (Security, Accountability and Fight Against Crime Programme), предусматривающей поддержку реформы сектора безопасности Грузии, выделил 27 млн евро на борьбу в стране с преступностью в финансово-экономической сфере и коррупцией.

Детали, связанные с реализацией данной программы, были обсуждены в субботу на встрече специально прибывших в Тбилиси экспертов ЕС с руководством Следственной службы Минфина Грузии.

Как сообщает пресс-служба ведомства, программа охватывает приоритетные вопросы, предусматриваемые соглашением об ассоциации Грузии с ЕС, включающее и соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA), которое было подписано в Брюсселе 27 июня 2014 года.

"Программа SAFE состоит из четырех компонентов, из которых одним из основных является повышение эффективности борьбы с коррупцией, отмыванием денег и в целом с преступностью в финансово-экономической сфере", - отмечается в сообщении.

В рамках программы определены конкретные мероприятия, призванные способствовать укреплению соответствующих ведомств в борьбе с преступностью и коррупцией.

Стороны договорились постоянно отслеживать ход осуществления данной программы.

ЕС оказывает Грузии финансовую и техническую помощь по разным направлениям. В 2014-2018 годы республике в виде финансовой поддержки в целом было выделено 642 млн евро. В ноябре этого года ЕС и Грузия подписали ряд соглашений, согласно которым республике для поддержки реформ будет предоставлена финансовая помощь в размере 231 млн евро.