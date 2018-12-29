СК Армении расследует уголовное дело против ЮКЖД, Минфин проверит эффективность инвестиций

Следственный комитет Армении открыл уголовное производство в отношении ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100%-ная дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги", РЖД), Минфину республики поручено проверить эффективность и правомерность инвестиций компании на сумму около 110 млрд драмов ($227 млн), вложенных в 2008-2018 годах, говорится в сообщении СК Армении в субботу.

Комитет уточняет, что следственные органы республики возбудили четыре уголовных дела против ЮКЖД, из которых два - Комитет государственных доходов, по одному - Служба национальной безопасности и СК. Впоследствии эти четыре дела были объединены в одно уголовное производство, которое ведет СК.

Проверка со стороны Минфина пройдет по решению суда.

"Думаем, что компания "Южно-Кавказская железная дорога" сама должна быть заинтересована в расследовании объективной реальности. Информация по итогам проверки будет сообщена лишь после ее предоставления. Еще одно фактическое обстоятельство относится к раскрытию кражи металлических мотков с силовых трансформаторов на тяговых подстанциях "Советский" и "Егвард" ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". В результате предпринятых мер выяснилось, что данные хищения были совершены сотрудниками ЮКЖД", - отмечает СК.

По информации ведомства, выяснилось, что в одном случае ответственные лица знали о кражах, совершенных подчиненными. Эти ответственные лица потребовали и получили взятку за сокрытие грабежа. На основании полученных доказательств лицам, совершившим кражу, потребовавшим и давшим взятку, предъявлены обвинения.

В середине декабря Следственный комитет Армении сообщил, что выявил факты неисполнения ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" инвестиционных обязательств на общую сумму 428 млн драмов. Компания, со своей стороны, заявила, что СК опубликовал некорректную информацию.

Пресс-секретарь ЮКЖД Рубен Грдзелян 27 декабря выступил с заявлением относительно публикаций Следственного комитета в рамках проверок в компании.

"Со стороны Следственного комитета Армении проводятся постоянные вбросы неуточненной информации относительного процесса проверок в ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". С точки зрения реализации полномочий и функций следственных органов цель этих вбросов не совсем понятна. Они лишь формируют негативный эмоциональный фон в обществе Армении, других задач они не могут решить в принципе. Эти публикации позволяют нам утверждать об ангажированности следственных органов, и в целом процесс не способствует эффективному взаимодействию. Естественно мы не исключаем вероятности наличия каких-либо вопросов к работе компании, они неизбежны. Но подобные принципы ведения следствия некорректны и становятся причиной необъективных оценок работы ЮКЖД", - отметил Р.Грдзелян.

"Кстати, мы ждем от человека, публично заявившего от имени ЮКЖД о том, что СК проводит вбросы неуточненной информации, разъяснения по поводу того, о какой "неуточненной информации" идет речь", - говорится в сообщении СК в субботу.

В последнее время деятельность ЮКЖД находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. В офисе компании прошел обыск.

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян ранее заявлял, что в ЮКЖД, по предварительным данным, были выявлены злоупотребления на $60 млн.

ЮКЖД управляет системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессионного соглашения, заключенного "Российскими железными дорогами" и республикой в 2008 году. Соглашение было подписано на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Официальный курс на 29 декабря - 483,75 драма/$1.