Российское эмбарго наиболее заметно ударит по украинским винным производителям

Введение Россией эмбарго на товары происхождением из Украины наиболее значительно среди пищевой промышленности ударит по производителям вин.
Согласно данным таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), за январь-ноябрь 2018 года Украина экспортировала в РФ виноградных вин и сусла (по коду 2204) на $19,66 млн, что составляет 51,7% всего экспорта по данной позиции.
Овощей приготовленных или консервированных (по коду 2205) за 11 месяцев этого года в Россию было поставлено на сумму $6,85 млн, что составляет 34,9% всего украинского экспорта по данной позиции.
По данным Государственной службы статистики, за 10 месяцев 2018 года Украина поставила какао-пасты в РФ, которая не попала под эмбарго, на $25,3 млн, тогда как готового шоколада (код 1806) - на $1,3 тыс.
Пиво в РФ за этот период, по данным Госстата, было поставлено на общую сумму $500 млн.
Россия обнародовала 29 декабря постановление, которым ввела эмбарго на промышленные и сельскохозяйственные товары из Украины, в частности, на пшеницу, подсолнечное масло, готовую и консервированную рыбу, шоколад, кондитерские изделия, хлеб, приготовленные или консервированные овощи, фрукты, орехи, соки, пиво, вина, а также сырье - этиловый спирт, гравий, гальку, щебень, известняк и пр.
Кроме того, Россия запретила ввоз газовых турбин, произведенных или отправленных с территории Украины, сделав исключение для турбин гражданских воздушных судов.
Постановление утверждено во исполнение указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".
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