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Наука и образование 30.12.2018 14:14

Роскосмос подтверждает планы начать летные испытания сверхтяжелой ракеты в 2028 году

Разрабатываемый в России космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса (КРК СТК) впервые полетит в 2028 году, сообщает Роскосмос.

"В 2018 году госкорпорация "Роскосмос" приступила к разработке эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК), который будет завершен в 2019 году. Начало летных испытаний комплекса предусмотрено в 2028 году", - сообщили в Роскосмосе в субботу.

Работы ведутся в соответствии с указом президента РФ "О создании космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса", для реализации этих планов были внесены изменения в госпрограмму космической деятельности России на 2013-2020 годы, утвержден детальный план-график ее реализации в 2018-2020 годах, а также в Федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы.

Ранее госкорпорация утвердила проект концепции федеральной целевой программы создания КРК СТК. Окончательные варианты технического облика комплекса, технико-экономическое обоснование проекта и федеральной целевой программы будут доложены руководству страны в начале 2019 года.

В качестве первой ступени в сверхтяжелой ракете планируется использовать технические решения, принимаемые в рамках создания ракеты среднего класса "Союз-5", а третья ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В", работа над которой ведется Центром им. М. В. Хруничева.

Головным разработчиком ракетного комплекса сверхтяжелого класса стала Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия". Запускать ракету предполагается с нового космодрома "Восточный", для чего там будет создана соответствующая инфраструктура.

В соответствии с проектом технического задания КРК СТК должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту.

На первом этапе - в период с 2018 по 2019 год - будет разработан эскизный проект на КРК СТК, определен проектный облик составных частей комплекса, подготовлены технико-экономические обоснования.

Второй этап, запланированный на 2020-2028 годы, предусматривает выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Ранее Владимир Солнцев, возглавлявший РКК "Энергия" до августа 2018 года заявлял, что создание стартового стола для ракеты-носителя сверхтяжелого класса на космодроме Восточный может занять порядка 10 лет.

"В перспективе будет создан стартовый стол для "Ангары А5" с последующей модификацией для пилотируемой "Ангары". Затем есть указание президента на создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса, в перспективе для нее также будет создаваться стартовый стол, на это может потребоваться порядка 10 лет", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]